Госсекретарь США подверг жесткой критике Россию за ядерный шантаж

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", эти заявления прозвучали в речи Блинкена на конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

Среди примеров угрожающего поведения госсекретарь упомянул КНДР, Иран и, наконец, Российскую Федерацию.

"Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и прибегает к безответственным, опасным угрозам ядерной кнопкой – ее президент предупредил, что те, кто поддерживает защиту Украины, цитирую, "рискуют получить последствия… которых вы не видели никогда раньше в своей истории", – отметил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины является вопиющим нарушением международного права и основанного на правилах глобального порядка, который все пытаются сохранять.

"Но еще более критично – и это напрямую связано с темой, которая нас собрала на этой конференции, – что эти действия также противоречат гарантиям, которые она (РФ) предоставила Украине в 1994 году по так называемому Будапештскому меморандуму, гарантии уважения к суверенитету и независимости Украины, которые сыграли важную роль в том, чтобы Украина решилась отдать свой ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР… Какой сигнал это направляет любой стране мира? Все могут задуматься, что им необходимо иметь ядерное оружие, чтобы защищаться и избежать агрессии против своего суверенитета и независимости", – отмечает Блинкен.

Госсекретарь отметил также, что под контролем российских оккупационных войск остается крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

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"Россия использует АЭС как военную базу и обстреливает оттуда украинцев, зная, что они не могут и не станут стрелять в ответ, потому что могут случайно попасть в ядерные объекты, реактор или хранилище радиоактивных отходов. Это поднимает понятие использования человеческого щита на абсолютно другой и ужасный уровень", – заявил Энтони Блинкен.

"США убеждены, что все страны, имеющие ядерное оружие, обязаны действовать ответственно. Мы со своей стороны выбрали действовать сдержанно и избегать шагов, которые могут непреднамеренно повысить напряжение – как, например, отказались от ранее запланированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет и не повысили готовность наших ядерных сил в ответ на российское "бряцание оружием". В нашем мире нет места для ядерного сдерживания на основе принуждения, запугивания и шантажа. И мы должны совместно противодействовать такому", – подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил готовность заключить с Россией новый договор о контроле ядерного оружия вместо нынешнего о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого завершается в 2026 году.