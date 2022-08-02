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Держсекретар США жорстко розкритикував Росію за ядерний шантаж

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 10:11
Держсекретар США жорстко розкритикував Росію за ядерний шантаж
Ентоні Блінкен. Фото з Instagram

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", ці заяви пролунали у промові Блінкена на конференції щодо перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.  

Серед прикладів загрозливої поведінки держсекретар згадав КНДР, Іран та, врешті, Російську Федерацію.

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"Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і вдається до безвідповідальних, небезпечних погроз ядерною кнопкою – її президент попередив, що ті, хто підтримує захист України, цитую, "ризикує отримати наслідки…яких ви не бачили ніколи раніше в своїй історії", – зазначив Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що агресія РФ проти України є кричущим порушенням міжнародного права і заснованого на правилах глобального порядку, який всі намагаються зберігати. 

"Та ще більш критично – і це напряму пов’язано з темою, яка нас зібрала на цій конференції – що ці дії також суперечать гарантіям, які вона (РФ) надала Україні у 1994 році за так званим Будапештським меморандумом, гарантії поваги до суверенітету і незалежності України, які зіграли важливу роль у тому, щоб Україна наважилася віддати свій ядерний арсенал, успадкований після розпаду СРСР… Який сигнал це посилає будь-якій країні світу – усі можуть задуматись, що їм необхідно мати ядерну зброю, щоб захищатися і уникнути агресії проти свого суверенітету і незалежності?", – наголошує Блінкен.

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Держсекретар зауважив також, що під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС. 

"Росія використовує АЕС як військову базу і обстрілює звідти українців, знаючи, що вони не можуть і не стануть бити у відповідь, тому що можуть випадково поцілити у ядерні об’єкти, реактор або сховище радіоактивних відходів. Це підносить поняття використання людського щита на абсолютно інший і жахливий рівень", – заявив Ентоні Блінкен.

"США переконані, що усі країни, які мають ядерну зброю, зобов’язані діяти відповідально. Ми зі свого боку обрали діяти стримано та уникати кроків, які можуть незумисно підвищити напругу – як, наприклад, відмовились від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет та не підвищили готовність наших ядерних сил у відповідь на російське "брязкання зброєю". У нашому світі немає, немає місця для ядерного стримування на основі примусу, залякування й шантажу. І ми маємо спільно протидіяти такому", – наголосив держсекретар США.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив готовність укласти з Росією новий договір про контроль за ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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