Держсекретар США жорстко розкритикував Росію за ядерний шантаж

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", ці заяви пролунали у промові Блінкена на конференції щодо перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Серед прикладів загрозливої поведінки держсекретар згадав КНДР, Іран та, врешті, Російську Федерацію.

"Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і вдається до безвідповідальних, небезпечних погроз ядерною кнопкою – її президент попередив, що ті, хто підтримує захист України, цитую, "ризикує отримати наслідки…яких ви не бачили ніколи раніше в своїй історії", – зазначив Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що агресія РФ проти України є кричущим порушенням міжнародного права і заснованого на правилах глобального порядку, який всі намагаються зберігати.

"Та ще більш критично – і це напряму пов’язано з темою, яка нас зібрала на цій конференції – що ці дії також суперечать гарантіям, які вона (РФ) надала Україні у 1994 році за так званим Будапештським меморандумом, гарантії поваги до суверенітету і незалежності України, які зіграли важливу роль у тому, щоб Україна наважилася віддати свій ядерний арсенал, успадкований після розпаду СРСР… Який сигнал це посилає будь-якій країні світу – усі можуть задуматись, що їм необхідно мати ядерну зброю, щоб захищатися і уникнути агресії проти свого суверенітету і незалежності?", – наголошує Блінкен.

Держсекретар зауважив також, що під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС.

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"Росія використовує АЕС як військову базу і обстрілює звідти українців, знаючи, що вони не можуть і не стануть бити у відповідь, тому що можуть випадково поцілити у ядерні об’єкти, реактор або сховище радіоактивних відходів. Це підносить поняття використання людського щита на абсолютно інший і жахливий рівень", – заявив Ентоні Блінкен.

"США переконані, що усі країни, які мають ядерну зброю, зобов’язані діяти відповідально. Ми зі свого боку обрали діяти стримано та уникати кроків, які можуть незумисно підвищити напругу – як, наприклад, відмовились від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет та не підвищили готовність наших ядерних сил у відповідь на російське "брязкання зброєю". У нашому світі немає, немає місця для ядерного стримування на основі примусу, залякування й шантажу. І ми маємо спільно протидіяти такому", – наголосив держсекретар США.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив готовність укласти з Росією новий договір про контроль за ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.