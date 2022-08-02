Ким: Оккупанты в Николаевской области убили 403 человека, но обязательную эвакуацию не планируем
В результате российских обстрелов Николаевской области с начала войны погибли 403 человека и еще более тысячи получили ранения, но обязательную эвакуацию мирного населения из региона пока не планируют.
Источник: глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в медиа-центре "Украина"
Прямая речь Кима: "Что касается в общем с начала войны: 1 435 человек пострадали, 403 из них, к сожалению, убиты.
Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, – 400 человек погибло... Это относительно других регионов или горячих точек цифра достаточно умеренная. Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию".
Детали: Глава области добавил, что по состоянию на сейчас обстрелов Николаевщины действительно стало больше, "но ВСУ и верховный главнокомандующий планируют операцию по освобождению Херсонской области, что приведет к уменьшению этих обстрелов".
Ким также отметил, что по состоянию на 2 августа открыто 3 направления въезда-выезда (из 4 имеющихся – ред.) из города Николаева.
Предыстория:
- Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаевщину и областной центр.
- 2 августа в нескольких районах Николаева взрывы раздавались дважды – после часа ночи и около четырех утра.
- В результате обстрелов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе.
- Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.
- Один человек получил контузию.