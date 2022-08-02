Ким: Оккупанты в Николаевской области убили 403 человека, но обязательную эвакуацию не планируем

В результате российских обстрелов Николаевской области с начала войны погибли 403 человека и еще более тысячи получили ранения, но обязательную эвакуацию мирного населения из региона пока не планируют.

Источник: глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в медиа-центре "Украина"

Прямая речь Кима: "Что касается в общем с начала войны: 1 435 человек пострадали, 403 из них, к сожалению, убиты.

Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, – 400 человек погибло... Это относительно других регионов или горячих точек цифра достаточно умеренная. Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию".

Детали: Глава области добавил, что по состоянию на сейчас обстрелов Николаевщины действительно стало больше, "но ВСУ и верховный главнокомандующий планируют операцию по освобождению Херсонской области, что приведет к уменьшению этих обстрелов".

Ким также отметил, что по состоянию на 2 августа открыто 3 направления въезда-выезда (из 4 имеющихся – ред.) из города Николаева.

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