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Ким: Оккупанты в Николаевской области убили 403 человека, но обязательную эвакуацию не планируем

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 15:10
Последствия российского обстрела больницы в Николаеве 1 августа. Фото из Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича

В результате российских обстрелов Николаевской области с начала войны погибли 403 человека и еще более тысячи получили ранения, но обязательную эвакуацию мирного населения из региона пока не планируют.

Источник: глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в медиа-центре "Украина"

Прямая речь Кима: "Что касается в общем с начала войны: 1 435 человек пострадали, 403 из них, к сожалению, убиты.

Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, – 400 человек погибло... Это относительно других регионов или горячих точек цифра достаточно умеренная. Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию".

Детали: Глава области добавил, что по состоянию на сейчас обстрелов Николаевщины действительно стало больше, "но ВСУ и верховный главнокомандующий планируют операцию по освобождению Херсонской области, что приведет к уменьшению этих обстрелов".

Ким также отметил, что по состоянию на 2 августа открыто 3 направления въезда-выезда (из 4 имеющихся – ред.) из города Николаева.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаевщину и областной центр.
  • 2 августа в нескольких районах Николаева взрывы раздавались дважды – после часа ночи и около четырех утра.
  • В результате обстрелов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе.
  • Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.
  • Один человек получил контузию.

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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