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Самолет Пелоси летит на Тайвань - данные трекера

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 16:50
Самолет Пелоси летит на Тайвань - данные трекера
Нэнси Пелоси, фото Getty Images

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник должен прибыть в столицу Тайваня Тайпей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт с Пелоси должен прибыть на Тайвань в 10:44 по местному времени (17:44 по Киеву). Его сопровождают американские истребители.

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Некоторые тайваньские СМИ сообщали о подготовке к приему американской делегации и приведении тайваньской армии в состояние повышенной боевой готовности.

 
Фото: Flightradar24

Как сообщалось, делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не на Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

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Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если она все же отправится на Тайвань.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США.

Отметим, что Пелоси уже посещала Тайвань в 1991 году как член Конгресса в составе небольшой делегации. Тогда она вместе с двумя коллегами развернула самодельный плакат с надписью "Тем, кто погиб за демократию в Китае".

Темы: ПелосиТайваньСША
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