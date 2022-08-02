Самолет Пелоси летит на Тайвань - данные трекера

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник должен прибыть в столицу Тайваня Тайпей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт с Пелоси должен прибыть на Тайвань в 10:44 по местному времени (17:44 по Киеву). Его сопровождают американские истребители.

Некоторые тайваньские СМИ сообщали о подготовке к приему американской делегации и приведении тайваньской армии в состояние повышенной боевой готовности.

Фото: Flightradar24

Как сообщалось, делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не на Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если она все же отправится на Тайвань.

ВИДЕО ДНЯ

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США.

Отметим, что Пелоси уже посещала Тайвань в 1991 году как член Конгресса в составе небольшой делегации. Тогда она вместе с двумя коллегами развернула самодельный плакат с надписью "Тем, кто погиб за демократию в Китае".