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Самолет Пелоси приземлился на Тайване

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 17:53
Нэнси Пелоси, фото Getty Images

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеотрансляцию приземления самолета.

На фоне контроверсионного визита Нэнси Пелоси протестующие, выступающие за и против приезда спикера, вышли на демонстрации в городе.

Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

 
Нэнси Пэлоси (в розовом) в аэропорту Тайбэя

Как сообщалось, делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не на Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если она все же отправится на Тайвань.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США.

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Темы: ПелосиТайваньСШАКитай
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