Самолет Пелоси приземлился на Тайване

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеотрансляцию приземления самолета.

#BREAKING: WHEELS DOWN: The US military plane suspected to be carrying House Speaker Nancy Pelosi has landed in Taiwan at Taipei Songshan Airport.



Now we await to see Chinas response – assuming Pelosi is actually in that plane. pic.twitter.com/zsPpxGjUnL