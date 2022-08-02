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На Львовщине прогремели взрывы – ОВА

Мазуренко Алена Вторник, 2 августа 2022, 19:22
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщает о взрывах в Червоноградском районе. 

Источник: Козицкий в Telegram

Дословно: "Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара.

Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии".

Детали: Кроме того, глава Винницкой ОВА сообщал о сбитии 2 вражеских ракет над территорией области.

Еще 4 ракеты сбили над Николаевщиной. В общей сложности украинские защитники сбили 7 из 8 ракет Х-101 (Х-555), которые выпустили вечером 2 августа оккупанты.

Позже стало известно, что россияне поразили зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.

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Темы: Львовщинавзрыв
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