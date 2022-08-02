Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Львовщине прогремели взрывы – ОВА

Алена МазуренкоВторник, 2 августа 2022, 19:22
На Львовщине прогремели взрывы – ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщает о взрывах в Червоноградском районе. 

Источник: Козицкий в Telegram

Дословно: "Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара.

Реклама:

Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии".

Детали: Кроме того, глава Винницкой ОВА сообщал о сбитии 2 вражеских ракет над территорией области.

Еще 4 ракеты сбили над Николаевщиной. В общей сложности украинские защитники сбили 7 из 8 ракет Х-101 (Х-555), которые выпустили вечером 2 августа оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ

Позже стало известно, что россияне поразили зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.

Темы: Львовщинавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: