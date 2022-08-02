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В Молдове задержаны подозреваемые в помощи мужчинам из Украины перейти границу

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 22:18

В Молдове разоблачили преступную группировку, члены которой помогали гражданам Украины, в том числе мужчинам, тайно попасть на территорию страны.

Об этом сообщила пограничная полиция 2 августа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Четырех членов группировки задержали на 72 часа. Все они живут в Комрате и Бессарабке.

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Как рассказали в полиции, задержанные подозреваются в незаконном пересечении границы, организации незаконной миграции, коррупции. Кроме этого, их подозревают в торговле наркотиками.

Каждый член преступной группы, по данным следствия, играл свою роль. Часть группировки занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову. За свои услуги они получали $3,5 тыс. от каждого человека, которому помогли перейти границу.

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Пограничная полиция опубликовала запись разговора членов группировки, организующих перевозку.

Операцией занималась пограничная полиция вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Напомним, на прошлой неделе в Молдову не пустили Киркорова, якобы ехавшего свидетельствовать по делу помощницы "вора миллиарда".

Темы: МолдоваУкраинаграница
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