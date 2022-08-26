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Разведка Британии: РФ замедлила наступление не из-за заботы о гражданских, а из-за своих неудач

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 09:05

Разведка Великобритании называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жестом доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 26 августа.

"Это (заявление) - почти точно умышленная дезинформация. Российское наступление забуксовало из-за низкой эффективности российских подразделений и ожесточенного сопротивления украинцев. Российские силы в Украине уже не раз не укладывались во временные рамки, определенные для операций. С высокой вероятностью, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за то, что они не смогли обеспечить более быстрое продвижение", - отметили в британской разведке.

В обзоре вспомнили также удар РФ "Искандером" по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости, попавший в пассажирский поезд и гражданские автомобили, в результате чего погибли 25 человек.

"Это демонстрирует, что Россия готова допускать побочные жертвы, если видит военное преимущество в том, чтобы нанести ракетный или артиллерийский удар", - отмечает разведка Британии.

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В обзоре за 24 августа – полгода полномасштабной войны – разведка Британии констатировала, что Россия за это время не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией до вторжения.

25 августа рассказывали о пребывании российских военных на ЗАЭС и возможных рисках.

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Темы: войнаРосcияразведка
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