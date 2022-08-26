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Розвідка Британії: РФ сповільнила наступ не через турботу про цивільних, а через свої невдачі

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 09:05

Розвідка Великої Британії називає зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як "жест доброї волі" сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 26 серпня. 

"Це (заява) - майже точно зумисна дезінформація. Російський наступ забуксував через низьку ефективність російських підрозділів та запеклий спротив українців. Російські сили в Україні вже не раз не вкладалися у часові рамки, визначені ддля операцій. З високою ймовірністю, Шойгу та президент Путін звільнили щонайменш шістьох генералів за те, що вони не змогли забезпечити швидше просування", - зауважили у британській розвідці.

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В огляді пригадали також удар РФ "Іскандером" по станції Чаплине на Дніпропетровщині у День незалежності, що поцілив у пасажирський потяг та цивільні авто, внаслідок чого загинули 25 осіб. 

"Це демонструє, що Росія готова допускати побічні жертви, якщо бачить військову перевагу у тому, щоб завдати ракетний чи артилерійський удар", - зазначає розвідка Британії. 

В огляді за 24 серпня - пів року повномасштабної війни - розвідка Британії констатувала, що Росія за цей час не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.

25 серпня розповідали про перебування російських військових на ЗАЕС та можливі ризики.

Теми: війнаРосіярозвідка
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