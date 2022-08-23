Смерть Дугиной: Россия изучает причастность других лиц, кроме украинки
Вторник, 23 августа 2022, 18:13
Следственный комитет страны-агрессора сообщает, что планирует объявить в розыск украинку Наталию Вовк, а также изучает причастность других лиц к смерти дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной.
Источник: ТАСС со ссылкой на СК РФ
Дословно СК: "Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления"
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Детали: В гараже и квартире Вовк в Москве проводят обыски. Также СК сообщает, что допрошены родственники Дугиной, участники фестиваля, персонал и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Предыстория:
- 20 августа взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина.
- В ОП отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове".
- Бойцы "Азова" отрицают, что Вовк была членом полка.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.
- 23 августа в Москве прощание с Дугиной превратили в мероприятие, на котором присутствовавшие демонстрировали верность президенту РФ Владимиру Путину и его планам относительно уничтожения Украины.
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