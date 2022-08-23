Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Смерть Дугиной: Россия изучает причастность других лиц, кроме украинки

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 18:13
Смерть Дугиной: Россия изучает причастность других лиц, кроме украинки
Дарья Дугина, Спутник

Следственный комитет страны-агрессора сообщает, что планирует объявить в розыск украинку Наталию Вовк, а также изучает причастность других лиц к смерти дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной.

Источник: ТАСС со ссылкой на СК РФ

Дословно СК: "Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления"

Реклама:

Детали: В гараже и квартире Вовк в Москве проводят обыски. Также СК сообщает, что допрошены родственники Дугиной, участники фестиваля, персонал и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Предыстория: 

  • 20 августа взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина.
  • В ОП отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
  • В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове".
  • Бойцы "Азова" отрицают, что Вовк была членом полка.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.
  • 23 августа в Москве прощание с Дугиной превратили в мероприятие, на котором присутствовавшие демонстрировали верность президенту РФ Владимиру Путину и его планам относительно уничтожения Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияДугин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ
Правительство РФ планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: