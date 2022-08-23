Смерть Дугиной: Россия изучает причастность других лиц, кроме украинки

Следственный комитет страны-агрессора сообщает, что планирует объявить в розыск украинку Наталию Вовк, а также изучает причастность других лиц к смерти дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной.

Источник: ТАСС со ссылкой на СК РФ

Дословно СК: "Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления"

Детали: В гараже и квартире Вовк в Москве проводят обыски. Также СК сообщает, что допрошены родственники Дугиной, участники фестиваля, персонал и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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