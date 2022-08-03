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Днепропетровщина: враг ударил по двум общинам – пострадали детсад и церковь

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 10:30
Днепропетровщина: враг ударил по двум общинам – пострадали детсад и церковь
Последствия российского удара по Никопольскому району Днепропетровской области в июле. Фото из Telegram Резниченко

Ночью 3 августа российские захватчики нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадали детсад и церковь.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Прямая речь Резниченко: "Враг ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской. В Апостоловской без жертв и разрушений".

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Детали: В Зеленодольской оккупанты попали прямо по селу Большая Костромка – там зацепило детский сад и церковь. Также россияне повредили линию электропередач, в результате чего село осталось без света.

Люди не пострадали. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.

В других районах области по состоянию на 7:30 утра 3 августа спокойно.

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Позже в ГСЧС показали последствия российских ударов по Днепропетровщине. 

 
Фото ГСЧС

Сообщается, что на местах "прилетов" работают спасатели – они обследуют территории на наличие опасных снарядов.

ГСЧС призывает жителей быть внимательными и осторожными и не трогать подозрительные предметы. 

 
фото ГСЧС

Об опасных находках следует сообщать по телефонам 102 или 101.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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