Днепропетровщина: враг ударил по двум общинам – пострадали детсад и церковь

Последствия российского удара по Никопольскому району Днепропетровской области в июле. Фото из Telegram Резниченко

Ночью 3 августа российские захватчики нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадали детсад и церковь.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь Резниченко: "Враг ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской. В Апостоловской без жертв и разрушений".

Детали: В Зеленодольской оккупанты попали прямо по селу Большая Костромка – там зацепило детский сад и церковь. Также россияне повредили линию электропередач, в результате чего село осталось без света.

Люди не пострадали. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.

В других районах области по состоянию на 7:30 утра 3 августа спокойно.

Позже в ГСЧС показали последствия российских ударов по Днепропетровщине.

ВИДЕО ДНЯ

Фото ГСЧС

Сообщается, что на местах "прилетов" работают спасатели – они обследуют территории на наличие опасных снарядов.

ГСЧС призывает жителей быть внимательными и осторожными и не трогать подозрительные предметы.

фото ГСЧС

Об опасных находках следует сообщать по телефонам 102 или 101.