Кулеба сообщил о трудностях дискуссии по трибуналу для Путина и его военных преступников

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, дискуссия среди демократических государств по поводу трибунала для наказания руководства РФ за военные преступления в Украине непроста из-за символического веса подобных процессов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью "Укринформу".

"Не буду скрывать, здесь им страшновато по разным причинам. И по политическим, потому что с 1945 года было только два таких случая – Нюрнберг и попытка суда над Милошевичем, когда европейского лидера судили за преступления во время войны. А практика судить лидера другого государства, скажем так, очень шаткая", - отметил Дмитрий Кулеба.

Вторая причина - в том, что некоторые видят в этом неуместную альтернативу Международному уголовному суду.

"В его статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России.

Наши партнеры говорят: "Не нужно создавать Трибунал, потому что у нас есть МУС, нельзя создавать ему альтернативу". А мы говорим: "Подождите, что важнее – интересы МКС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует?". Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС. Короче говоря, есть проблема "институционного эгоизма" и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала", - пояснил глава МИД.

Он добавил, что Украина продолжает убеждать партнеров, и эти усилия имеют шансы на успех.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал о пяти основных параметрах, которые Украина предлагает положить в основу будущего Спецтрибунала.