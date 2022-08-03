На телеканале подозреваемого в госизмене нардепа Ковалева проходит обыс
Государственное бюро расследований сообщило, что проводит обыск в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в госизмене нардепу Алексею Ковалеву.
Источник: пресс-служба ДБР
Дословно: "Работники ДБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничеству государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала".
Детали: Управление корпоративными правами канала передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.
Ранее суд арестовал имущество Ковалева. В частности, доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривень.
Одним из юридических лиц является ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".
Предыстория:
- 6 июля генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в госизмене и пособничеству агрессору народному депутату Алексею Ковалеву.
- 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
- 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалев признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
- 3 мая депутаты исключили Ковалева из состава фракции "Слуга народа".
- В начале апреля Ковалев написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе".