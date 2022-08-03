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На телеканале подозреваемого в госизмене нардепа Ковалева проходит обыс

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 15:41
На телеканале подозреваемого в госизмене нардепа Ковалева проходит обыс
АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ. ФОТО С FACEBOOK

Государственное бюро расследований сообщило, что проводит обыск в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в госизмене нардепу Алексею Ковалеву.

Источник: пресс-служба ДБР

Дословно: "Работники ДБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничеству государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала".

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Детали: Управление корпоративными правами канала передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Ранее суд арестовал имущество Ковалева. В частности, доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривень.

Одним из юридических лиц является ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".

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Предыстория: 

  • 6 июля генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в госизмене и пособничеству агрессору народному депутату Алексею Ковалеву.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
  • 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалев признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалева из состава фракции "Слуга народа".
  • В начале апреля Ковалев написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 

Темы: ГБРобыскигосизменаКовалёв
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