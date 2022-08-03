На телеканале подозреваемого в госизмене нардепа Ковалева проходит обыс

Государственное бюро расследований сообщило, что проводит обыск в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в госизмене нардепу Алексею Ковалеву.

Источник: пресс-служба ДБР

Дословно: "Работники ДБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничеству государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала".

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Детали: Управление корпоративными правами канала передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Ранее суд арестовал имущество Ковалева. В частности, доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривень.

Одним из юридических лиц является ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".

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