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Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 22:59
Зеленский отреагировал на решение по Азову: Россия – номер один среди террористов

Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение России, государства-террориста, считать "азовцев" террористами, является очевидным абсурдом.

Источник: обращение Зеленского

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Прямая речь Зеленского: "Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом.

После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов.

И именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно".

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Предыстория:

  • Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.
  • Полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.
  • В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.
  • Недавно посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдалоубийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Темы: РосcияЗеленскийтерроризмАзов
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