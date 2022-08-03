Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов
Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение России, государства-террориста, считать "азовцев" террористами, является очевидным абсурдом.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом.
После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов.
И именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно".
Предыстория:
- Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.
- Полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.
- В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.
- Недавно посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдалоубийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.