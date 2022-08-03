Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение России, государства-террориста, считать "азовцев" террористами, является очевидным абсурдом.

Источник: обращение Зеленского

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом.

После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов.

И именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: