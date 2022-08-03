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Зеленський відреагував на рішення щодо "Азову": Росія – номер один серед терористів

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 22:59
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Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії, держави-терориста, вважати "азовців" терористами, є очевидним абсурдом.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом.

Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів.

І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно".

Передісторія:

  • Верховний суд Росії визнав український батальйон "Азов""терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.
  • Полк "Азов" після того, як в Росії його визнали "терористичною організацією" заявив, що світова спільнота повинна визнати РФ державою-терористом.  
  • У Національній гвардії, до складу якої входить полк "Азов", вважають, що однією із цілей війни для росіян є знищення українських захисників із "Азову", тому вони вигадують про них жахливі історії і вирішили визнати їх так званою терористичною організацією.
  • Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

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Теми: РосіяЗеленськийтероризмАзов
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