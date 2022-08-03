Зеленський відреагував на рішення щодо "Азову": Росія – номер один серед терористів

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії, держави-терориста, вважати "азовців" терористами, є очевидним абсурдом.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом.

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Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів.

І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно".

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