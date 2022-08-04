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В Харьковской области прокуратура расследует насильственный вывоз людей в Россию

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 03:30
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Прокуратура начала производство по поводу насильственного вывоза людей из оккупированного поселка Казачья Лопань на Харьковщине в Россию.

Источник: Офис Генпрокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".

Детали: Как отмечают, в ОГП, сведения в ЕРДР внесены на основе информации СМИ о насильственном вывозе людей из временно оккупированного поселка Казачья Лопань на территорию страны-агрессора.

Военные так называемой "ЛНР" принудительно "эвакуируют" местных жителей в палаточные лагеря Белгородской области РФ, манипулируя и запугивая гражданских вроде бы обстрелами со стороны украинской армии.

"Все данные проверяются, продолжается досудебное расследование. В дальнейшем материалы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области", – говорится в сообщении ОГП.

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Темы: Харьковская областьРосcиявойнаоккупация
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