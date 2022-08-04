Россияне ударили по двум районам Николаева – повреждены жилые дома

В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы, россияне обстреляли два района города.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города".

Детали: По предварительной информации, повреждены дома в одном районе, а в другом – возник пожар.

Позже Ким сообщил, что оккупанты обстреляли Николаев около 4 и после 6 утра 4 августа.

От вражеских обстрелов пострадали жилые дома – у них выбиты окна и повреждены крыши.

Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар.

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Кроме этого, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.