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Россияне ударили по двум районам Николаева – повреждены жилые дома

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 09:00
иллюстративное фото обстрелов Николаева, telegram Сенкевича

В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы, россияне обстреляли два района города.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города".

Детали: По предварительной информации, повреждены дома в одном районе, а в другом – возник пожар.

Позже Ким сообщил, что оккупанты обстреляли Николаев около 4 и после 6 утра 4 августа.

От вражеских обстрелов пострадали жилые дома – у них выбиты окна и повреждены крыши.

Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар.

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Кроме этого, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

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Темы: Николаевобстрелвойна
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