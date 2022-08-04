Обстреливая Украину, оккупанты убили россиянина

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время обстрела оккупантами областного города Чугуев погиб гражданин России.

Источник: Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Мужчина 58 лет в г. Чугуев в результате обстрелов оккупантов погиб, пострадавший - гражданин РФ".

Детали: Он также сообщил, что в результате вражеских обстрелов в течение суток госпитализировали 4 человек: 3 женщин в Чугуевском районе, 1 мужчину в Харьковском.

Что предшествовало:В среду, 3 августа россияне обстреляли прифронтовый Чугуев на Харьковщине из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения.