Обстрілюючи Україну, окупанти вбили росіянина
Четвер, 4 серпня 2022, 11:19
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілу окупантами обласного міста Чугуїв загинув громадянин Росії.
Джерело: Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин РФ".
Деталі: Він також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.
Що було раніше: У середу, 3 серпня росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.
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