Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрілюючи Україну, окупанти вбили росіянина

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 11:19
Фото: ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілу окупантами обласного міста Чугуїв загинув громадянин Росії.

Джерело: Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин РФ".

Деталі: Він також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.

Що було раніше: У середу, 3 серпня росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.  

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаХарківська областьРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24

Усі новини...
війна
Наєв: Ворог на Київському напрямку більше не пройде, ми все проаналізували
Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині
США: Росія прагне сфабрикувати докази удару по Оленівці - ЗМІ
Останні новини
22:34
Зеленський засудив вибірковість Amnesty: не можна перекласти відповідальність з агресора на жертву
22:08
В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ
22:08
У пʼятницю з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
22:04
У Польщі заявили про спроби РФ використати цукрову кризу для антиукраїнської пропаганди
21:58
НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
21:55
Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"
21:32
ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
21:29
Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією
21:25
США відклали випробування ракети Minuteman III, щоб ще більше не дратувати Китай – ЗМІ
21:11
На Одещині викрили підпільне виробництво цигарок, повʼязане з "королем контрабанди" Альперіним
Усі новини...