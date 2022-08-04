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Обстрілюючи Україну, окупанти вбили росіянина

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 11:19
Обстрілюючи Україну, окупанти вбили росіянина
Фото: ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілу окупантами обласного міста Чугуїв загинув громадянин Росії.

Джерело: Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин РФ".

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Деталі: Він також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.

Що було раніше: У середу, 3 серпня росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.  

Теми: війнаХарківська областьРосіяУкраїна
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