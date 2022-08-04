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Канада направит более 200 инструкторов для обучения украинских военных в Британии

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 19:13

Канада отправит в Соединенное Королевство 225 военнослужащих для обучения украинских новобранцев, первые инструкторы прибудут на следующей неделе.

Об этом сообщила в четверг министр обороны Канады Анита Ананд, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большинство инструкторов будет из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, базирующегося в Эдмонтоне (Альберта).

 "Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, в котором (Россия) принимает участие в длительной попытке нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу", – сказала Ананд в Торонто.

"Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем наше обещание возобновить масштабную учебу" - заявила она.

С 2015 года Вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных и сил безопасности, но приостановили обучение с февраля.

Нидерланды и Новая Зеландия также направили военных инструкторов в миссию под руководством Великобритании.

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Обучение под руководством Канады, которое состоится на военной базе в юго-восточной Англии, будет включать в себя обращение с оружием, оказание первой помощи и тактику патрулирования.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

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Темы: КанадаВеликобританиявойнаармия
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