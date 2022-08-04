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Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 19:36
Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал политических лидеров африканских стран не организовывать у себя визиты российских официальных лиц.

Источник: Интерфакс, цитирующий общение Зеленского с представителями африканских СМИ

Прямой язык Зеленского: "Нельзя принимать официальных лиц из России, которые приезжают и показывают себя мирными людьми. Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают, почти везде от них отстраняются".

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"Они приезжают к вам, потому что не ведут войну на вашем континенте. Они не знают, как поднять экономику в своей стране. Они будут искать площадки, где могут сеять хаос".

Детали: По словам Зеленского, "дипломатическая изоляция (России – ред.) – это правильно. Мир должен повернуться к ним спиной".

Что этому предшествовало: Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил турне по африканским странам: Египту, Эфиопии, Уганды и Республики Конго.

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Британская разведка сообщала, что в Россия может использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, сохранявших нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину.

Темы: РосcияАфрика
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