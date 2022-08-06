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В Украину впервые с начала полномасштабной войны направляется турецкое судно

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 16:41
В Украину впервые с начала полномасштабной войны направляется турецкое судно
marinetraffic.com

К морскому торговому порту "Черноморск" подходит турецкий сухогруз FULMAR S – это первое турецкое судно, приближающееся к Украине с начала полномасштабного вторжения Украины 24 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал BlackSeaNews.

По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", по состоянию на 15:00 по Киеву субботы на подходе к порту Черноморск наблюдается турецкий сухогруз FULMAR S.

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Ожидается, что FULMAR S прибудет в субботу в 20.00 по Киеву. Судно, спущенное на воду в 2007 году, зарегистрировано на компанию из Стамбула.

Сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

"На якорной стоянке у входа в Босфор в Черном море до сих пор находится (тоже турецкий) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, который считали первым судном, которое получит разрешение на рейс в порты Украины за экспортным зерном. Итак, наши прогнозы, что это будут преимущественно суда турецких владельцев подтверждаются", – отмечает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

Читайте также: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его.

Темы: зерноТурциявойна
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