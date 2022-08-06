Судно из Турции впервые с начала войны прибыло в Украину

Впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

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Министр считает, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины.

"Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", – добавил Кубраков.

Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

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Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

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