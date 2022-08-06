Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Судно из Турции впервые с начала войны прибыло в Украину

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 20:40

Впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Министр считает, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины.

"Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", – добавил Кубраков.

Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

ВИДЕО ДНЯ

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

Читайте также: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: зерноТурция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

The Times: Amnesty International стала рупором путинской пропаганды и должна уйти со сцены

Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ

Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский

Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Все новости...
зерно
В Украину впервые с начала полномасштабной войны направляется турецкое судно
Зерновой караван Украины: первое судно достигло берегов Турции
Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул
Последние новости
07:00
Сводка Генштаба: Россия разворачивает дополнительные войска в Беларуси
06:01
ISW: Россия использует АЭС, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой
05:11
Россияне ударили ракетами по Харькову
04:48
Израиль ликвидировал еще одного главаря "Исламского джихада" в секторе Газа
04:00
The Times: Amnesty International стала рупором путинской пропаганды и должна уйти со сцены
03:18
Тайвань заявил, что Китай провел репетицию нападения на остров
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300
01:30
Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ
00:40
"Зерновой коридор": На следующей неделе заработает порт Южный
23:50
фотоСенатора из Чехии, ездившего в оккупированный Крым, могут лишить мандата
Все новости...