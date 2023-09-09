Участники саммита G20 призвали восстановить "зерновую сделку"
Суббота, 9 сентября 2023, 16:29
Участники саммита стран "Группы двадцати" в итоговой декларации призвали к выполнению "зерновой сделки", которую ранее сорвала Россия.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В заявлении содержится призыв к полной, своевременной и эффективной реализации "зернового соглашения" для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия, удобрений и сырья из Украины и РФ.
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Участники саммита также призвали прекратить атаки на соответствующую инфраструктуру.
Что предшествовало: Саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.
- Накануне в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа.
- Ранее немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российской стороной по восстановлению "зернового соглашения". В обмен на это Гутерриш предлагает РФ ослабить некоторые санкции против Москвы.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.