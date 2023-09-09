Участники саммита G20 призвали восстановить "зерновую сделку"

Участники саммита стран "Группы двадцати" в итоговой декларации призвали к выполнению "зерновой сделки", которую ранее сорвала Россия.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В заявлении содержится призыв к полной, своевременной и эффективной реализации "зернового соглашения" для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия, удобрений и сырья из Украины и РФ.

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Участники саммита также призвали прекратить атаки на соответствующую инфраструктуру.

Что предшествовало: Саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

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