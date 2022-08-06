Взрывная красота: холоднояровцы показали уничтожение вражеского танка Джавелином
Суббота, 6 августа 2022, 23:33
Бойцы 93-й бригады обнародовали видео уничтожения российского танка с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Источник: Facebook-страница бригады
Детали: В сообщении указано, что событие имело место 6 августа. Направление – не раскрывается.
Дословно: "93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. К вашему вниманию - зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика по вражескому танку".
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