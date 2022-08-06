Взрывная красота: холоднояровцы показали уничтожение вражеского танка Джавелином

Бойцы 93-й бригады обнародовали видео уничтожения российского танка с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Источник: Facebook-страница бригады

Детали: В сообщении указано, что событие имело место 6 августа. Направление – не раскрывается.

Дословно: "93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. К вашему вниманию - зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика по вражескому танку".