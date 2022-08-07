Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Контрразведчики показали, как уничтожают дронами россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 августа 2022, 12:13
Контрразведчики показали, как уничтожают дронами россиян
скриншот

Военные контрразведчики СБУ обнародовали видео, на котором "демилитаризовали" оккупантов ударными дронами.

Источник: СБУ

Детали: По данным Службы безопасности, с 1 по 7 августа бойцы ведомства совместно со 112 бригадой терробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.

Реклама:

Дословно: "Поэтому украинские защитники передают врагам страстный "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь".

Конечно же, страшен. Ибо всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле.

Работаем дальше до полной победы!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: За сутки 6 августа Вооруженные силы уничтожили 300 российских оккупантов, общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны перевалили за 42 тысячи.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: СБУвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
СБУ
В Одессе задержали экс-командира луганских боевиков: вернулся и "залег"
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: