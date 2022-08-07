Контрразведчики показали, как уничтожают дронами россиян

Военные контрразведчики СБУ обнародовали видео, на котором "демилитаризовали" оккупантов ударными дронами.

Источник: СБУ

Детали: По данным Службы безопасности, с 1 по 7 августа бойцы ведомства совместно со 112 бригадой терробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.

Дословно: "Поэтому украинские защитники передают врагам страстный "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь".

Конечно же, страшен. Ибо всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле.

Работаем дальше до полной победы!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: За сутки 6 августа Вооруженные силы уничтожили 300 российских оккупантов, общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны перевалили за 42 тысячи.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти