Контрразведчики показали, как уничтожают дронами россиян
Военные контрразведчики СБУ обнародовали видео, на котором "демилитаризовали" оккупантов ударными дронами.
Источник: СБУ
Детали: По данным Службы безопасности, с 1 по 7 августа бойцы ведомства совместно со 112 бригадой терробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.
Дословно: "Поэтому украинские защитники передают врагам страстный "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь".
Конечно же, страшен. Ибо всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле.
Работаем дальше до полной победы!".
Напомним: За сутки 6 августа Вооруженные силы уничтожили 300 российских оккупантов, общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны перевалили за 42 тысячи.
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