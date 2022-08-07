Косово объявило задержанную накануне пропагандистку РФ персоной нон грата

Власти Косова на 5 лет объявили персоной нон грата российскую пропагандистку Дарью Асламову, задержанную накануне на границе по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщил глава МВД Косово Джеляль Свечля, пишет "Европейская правда".

"Я, как министр внутренних дел в пределах своих полномочий на основании статей 17 и 66 А Закона об иностранцах, объявил Дарью Асламову нежелательным лицом в Республике Косово. Въезд этому лицу запрещен на пять лет на территорию Республики Косово", – отметил министр.

Он добавил, что каждый, кто с определенными целями пытается дестабилизировать Косово, столкнется с "силой законов".

Российское издание "Комсомольская правда" заявило, что Асламова работала над "спецрепортажем, связанным с ростом напряжения между Сербией и Косово".

Сама Асламова впоследствии вышла на связь с редакцией и сообщила, что ее отпустили и она находится в городе Рашкана сербско-косовской границе.

Асламова сказала, что после задержания в Косово ее несколько часов допрашивали, в том числе о войне в Украине.

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Частично признанное Косово заявило о задержании на границе Асламовой 6 августа.

Косово присоединилось к осуждению Европейским Союзом и США вторжения России в Украину и ввело санкции.