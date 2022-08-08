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Китай завершил свои военные учения у Тайваня

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 04:21
ФОТО: GETTY

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на редкий визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Источник: The Guardian со ссылкой на китайское государственное телевидение

Детали: Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

Напомним: Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

Предыстория:

  • Пекин начал крупномасштабные военные учения в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай немедленно осудил визит Пелоси и пообещал принять ответные меры, заявив, что визит наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе. Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.
  • Китай запустил 11 баллистических ракет в воду вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило, что во время учений Китай фактически репетировал атаку на остров. Несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, причем некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.
  • Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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Темы: КитайТайвань
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