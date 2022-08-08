Китай завершил свои военные учения у Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на редкий визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Источник: The Guardian со ссылкой на китайское государственное телевидение

Детали: Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

Напомним: Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

Предыстория: