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У Шольца исключили запуск "Северного потока-2" даже в случае нехватки газа

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 15:44
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц исключает изменение курса по газопроводу "Северный поток -2".

Об этом заявил спикер немецкого правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Да, он это исключает", - ответил представитель правительства на вопрос, может ли измениться решение об остановке процесса сертификации "Северного потока-2" осенью из-за отсутствия необходимых объемов газа.

"Нас ждут тяжелые месяцы", – добавил он.

"Понятно, что мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, которые мы согласовали вместе с Европейским Союзом и международным сообществом", - заявил также спикер немецкого правительства.

Напомним, федеральный министр экономики Германии, вицеканцлер Роберт Габек считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", на чем не раз настаивала Россия, стал бы капитуляцией Берлина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы, но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.

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Темы: ШольцСеверный поток-2ГерманияРосcия
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