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Донетчина: оккупанты убили 3 и ранили 19 жителей за сутки

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 09:36
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские захватчики за сутки 8 августа убили 3 и ранили еще 19 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке. Еще 19 человек получили ранения".

Детали: По данным главы ОВА, по состоянию на 9 августа в Донецкой области от рук российских захватчиков погибли по меньшей мере 703 мирных жителя, еще по меньшей мере 1 817 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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