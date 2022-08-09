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Кремлевская пропаганда распространяется новыми путями, несмотря на запреты ЕС - АР

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 14:21

Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

Об этом говорится в публикации агентства АР, пишет "Европейская правда".

Спустя почти шесть месяцев войны количество сайтов, продвигающих тот же пропагандистский контент, резко возросло. Сообщается, что некоторые сайты провели ребрендинг для маскировки, а часть пропагандистских обязанностей РФ перевела на дипломатов. Часть контента была опубликована на новых веб-сайтах, которые до сих пор не имели явной связи с Россией.

Нью-йоркская фирма NewsGuard, изучающая и отслеживающая дезинформацию, обнаружила 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне. За последние месяцы к ним добавились десятки новых сайтов.

Лживые сообщения на этих сайтах включают утверждение о том, что украинская армия подстроила несколько смертоносных атак против России, чтобы заручиться глобальной поддержкой, что президент Владимир Зеленский подделывает появление на публике или что украинские беженцы совершают преступления в Германии и Польше.

Некоторые сайты выдают себя за независимые аналитические центры или новостные агентства.

Около половины из них распространяют сообщения на английском языке, а остальные – на французском, немецком или итальянском языках.

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Многие были созданы задолго до войны и не были связаны с российским правительством, пока вдруг не начали повторять тезисы Кремля.

YouTube, TikTok и Meta, которым принадлежат Facebook и Instagram, обязались удалить RT и Sputnik со своих платформ в Европейском Союзе. Но исследователи установили, что в некоторых случаях все, что нужно было сделать России, чтобы обойти запрет, это публиковать свою пропаганду из других учетных записей.

Ситуационный центр по базе в Европе дезинформации обнаружил, что некоторый видеоконтент RT появляется в социальных сетях под новым брендом и логотипом.

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

В МИД Украины в ответ на этот твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

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Темы: Росcияпропаганда
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