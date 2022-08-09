Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина приостановила соглашение с Беларусью, предусматривающее экстрадицию фигурантов следствия

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 18:35

Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Согласно соглашению, стороны "осуществляют сотрудничество в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков" и т.д.

Реклама:

Такое сотрудничество может предусматривать "обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией".

Кроме того, соглашение предусматривало, что стороны обязуются в случае принятия такого решения компетентными органами содействовать "в задержании скрывшихся от следствия и суда лиц, взятии их в необходимых случаях под стражу", а также "в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение".

Ранее Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям, заключенное в феврале 1998 года.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Украинская стратегия в отношении Беларуси: что Киев должен изменить как можно быстрее.

Темы: Беларусьмеждународные отношенияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Беларусь
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: