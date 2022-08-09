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Украина приостановила соглашение с Беларусью, предусматривающее экстрадицию фигурантов следствия

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 18:35

Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Согласно соглашению, стороны "осуществляют сотрудничество в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков" и т.д.

Такое сотрудничество может предусматривать "обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией".

Кроме того, соглашение предусматривало, что стороны обязуются в случае принятия такого решения компетентными органами содействовать "в задержании скрывшихся от следствия и суда лиц, взятии их в необходимых случаях под стражу", а также "в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение".

Ранее Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям, заключенное в феврале 1998 года.

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Темы: Беларусьмеждународные отношенияКабинет министров
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