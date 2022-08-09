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Україна припинила угоду з Білоруссю, яка передбачала екстрадицію фігурантів слідства

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 18:35

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок припинив дію Угоди про співробітництво між міністерством внутрішніх справ України та міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь від березня 1992 року.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до угоди, сторони "здійснюють співробітництво в області боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, розшуку осіб, які пропали безвісти, які ухиляються від сплати аліментів і позовів" тощо.

Таке співробітництво може передбачати "обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і криміналістичною інформацією про такі, що готуються, або скоєні злочини та причетних до них осіб, а також архівною інформацією".

Крім того, угода передбачала, що сторони зобов’язуються у разі ухвалення такого рішення компетентними органами сприяти "у затриманні осіб, які сховалися від слідства і суду, взятті їх у необхідних випадках під варту", а також "у видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності чи для приведення вироку до виконання".

Раніше Кабінет міністрів України денонсував угоду між урядами України та Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами, укладену в лютому 1998 року.

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Теми: Білорусьміжнародні відносиниКабінет міністрів
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