Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: Залужный в Facebook

Детали: Он не раскрыл все детали разговора, но сказал следующее:

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными Силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным".