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Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 20:04
Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе
Крbстофер Каволb, фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: Залужный в Facebook

Детали: Он не раскрыл все детали разговора, но сказал следующее:

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"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными Силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным".

Темы: ЗалужныйНАТОСША
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