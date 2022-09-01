Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Половина американцев за уголовное преследование Трампа из-за секретных документов

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 19:20
Половина американцев за уголовное преследование Трампа из-за секретных документов
Дональд Трамп, фото Getty Images

50% американцев считают, что против 45-го президента США Дональда Трампа нужно возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего обращения с засекреченными документами, взятыми из Белого дома.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствует опрос Квиннипегского университета.

В то время как половина респондентов поддерживают уголовное преследование Трампа по делу об изъятых из Мар-а-Лаго документах, 41% выступает против.

Реклама:

При этом возбуждение дела против экс-президента США поддерживают только 10% сторонников Республиканской партии, 85% – Демократической и 52% независимых избирателей (т.е. не имеющих четких партийных предпочтений).

Кроме того, 76% опрошенных американцев сказали, что следят за новостями, связанными с изъятием у резиденции Трампа документов (в том числе 38% – "очень пристально"). 56% респондентов негативно относятся к 45-му президенту США, тогда как 34% – положительно.

Опрос был проведен до того, как министерство юстиции обнародовало судебный документ с основаниями для проведения обысков в Мар-а-Лаго, где указало, что документы, забранные Трампом, могут ставить под угрозу национальную безопасность.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касались ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

Читайте также: Секреты в шкафу Трампа. За что ФБР преследует экс-президента США и что ему грозит.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции против, чтобы их заставляли раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
Все новости...
Реклама: