Половина американцев за уголовное преследование Трампа из-за секретных документов

50% американцев считают, что против 45-го президента США Дональда Трампа нужно возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего обращения с засекреченными документами, взятыми из Белого дома.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствует опрос Квиннипегского университета.

В то время как половина респондентов поддерживают уголовное преследование Трампа по делу об изъятых из Мар-а-Лаго документах, 41% выступает против.

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При этом возбуждение дела против экс-президента США поддерживают только 10% сторонников Республиканской партии, 85% – Демократической и 52% независимых избирателей (т.е. не имеющих четких партийных предпочтений).

Кроме того, 76% опрошенных американцев сказали, что следят за новостями, связанными с изъятием у резиденции Трампа документов (в том числе 38% – "очень пристально"). 56% респондентов негативно относятся к 45-му президенту США, тогда как 34% – положительно.

Опрос был проведен до того, как министерство юстиции обнародовало судебный документ с основаниями для проведения обысков в Мар-а-Лаго, где указало, что документы, забранные Трампом, могут ставить под угрозу национальную безопасность.

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Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касались ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

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