Половина американців за кримінальне переслідування Трампа через секретні документи

50% американців вважають, що проти 45-го президента США Дональда Трампа потрібно відкрити кримінальну справу через неналежне поводження із засекреченими документами, взятими з Білого дому.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це свідчить опитування Квінніпезького університету.

Тоді як половина респондентів підтримують кримінальне переслідування Трампа у справі про вилучені з Мар-а-Лаґо документи, 41% виступає проти.

При цьому порушення справи проти експрезидента США підтримують тільки 10% прихильників Республіканської парті, 85% – Демократичної та 52% незалежних виборців (тобто тих, що не мають чітких партійних уподобань).

Крім того, 76% опитаних американців сказали, що стежать за новинами, пов’язаними з вилученням у резиденції Трампа документів (зокрема 38% – "дуже пильно"). 56% респондентів негативно ставляться до 45-го президента США, тоді як 34% – позитивно.

Опитування було здійснене до того, як міністерство юстиції оприлюднило судовий документ із підставами для проведення обшуків у Мар-а-Лаґо, де вказало, що документи, які забрав Трамп, можуть ставити під загрозу національну безпеку.

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємні, частина яких, можливо, навіть стосувалися ядерної зброї.

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Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув’язнення – що також може статися вперше в історії.

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