СМИ: Агенты США обыскали недвижимость, связанную с подсанкционным российским олигархом

Правоохранители США обыскали недвижимость в Нью-Йорке, связанную с российским олигархом Виктором Вексельбергом.

Источник: NBC, Reuters

Детали: Как пишет NBC, агенты Службы расследований национальной безопасности (HSI) и ФБР вместе с детективами Департамента полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска на улице Дак-Понд-лейн в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и на Парк-авеню на Манхэттене. Сообщается, что эти объекты связаны с Вексельбергом.

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Службы подтвердили, что их агенты находились в этих местах, но отказались от дальнейших комментариев.

По словам источников NBC, знакомых с этим вопросом, также идет обыск в доме на Фишер-Айленде в Майами, связанном с Вексельбергом.

Напомним:

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