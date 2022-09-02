СМИ: Агенты США обыскали недвижимость, связанную с подсанкционным российским олигархом

Правоохранители США обыскали недвижимость в Нью-Йорке, связанную с российским олигархом Виктором Вексельбергом.

Источник: NBC, Reuters

Детали: Как пишет NBC, агенты Службы расследований национальной безопасности (HSI) и ФБР вместе с детективами Департамента полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска на улице Дак-Понд-лейн в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и на Парк-авеню на Манхэттене. Сообщается, что эти объекты связаны с Вексельбергом.

Службы подтвердили, что их агенты находились в этих местах, но отказались от дальнейших комментариев.

По словам источников NBC, знакомых с этим вопросом, также идет обыск в доме на Фишер-Айленде в Майами, связанном с Вексельбергом.

Напомним:

Виктор Вексельберг – миллиардер и близкий союзник президента России Владимира Путина, возглавляющий московскую Renova Group, конгломерат, включающий металлы, добычу, технологии и другие активы.

Вашингтон ввел санкции против Вексельберга в 2018 году из-за вероятной причастности к российскому вмешательству в выборы в США в 2016 году, а в 2022 году – в связи с российским вторжением. Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами.

В начале апреля 2022 года испанская полиция совместно с ФБР США обыскали и изъяли яхту Tango, предположительно принадлежащую Вексельбергу. Это впервые, правительство США захватило яхту олигарха с тех пор, как генпрокурор Меррик Гарленд и министр финансов Джанет Йеллен собрали группу REPO для применения санкций к российским элитам, доверенным лицам Путина и олигархам после полномасштабного вторжения России в Украину.