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Украина увеличила импорт горючего в 12 раз за полгода – Минэкономики

"Экономическая правда"Пятница, 2 сентября 2022, 13:52

В течение полугода Украина увеличила импорт горючего в 12 раз – с 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа в марте до 709,5 тыс. тонн в августе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что после ударов России по топливной инфраструктуре Украина стала критически зависимой от импорта нефтепродуктов.

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"Именно поэтому правительство создало условия для интенсификации ввоза горючего из-за границы. Определили приоритетность въезда автотранспорта с нефтепродуктами в Украину, обеспечили внеочередное оформление горючего на границах, предусмотрели компенсацию ущерба из-за военных действий, внедрили страхование железнодорожных и автоцистерн, а также судов других стран, которые транспортируют горючее", – отметила Свириденко.

Она добавила, что в начале полномасштабной войны упразднили акцизный сбор на нефтепродукты, а НДС снизили с 20 до 7%. Также приостановили регулирование цен на горючее, чтобы дать возможность операторам быстрее пополнить свои запасы.

"Все это в комплексе позволило нарастить объемы импорта в 12 раз", - подчеркнула вице-премьер.

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Также состоялась переориентация импорта горючего в западном направлении. 

Сегодня 95% импортированного бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидерами снабжения являются Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша", – резюмировала Свириденко.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д о возврате акцизного налога на горючее.

Накануне Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.

В доработанном документе был изменен размер акциза на газ – со 100 евро/1000 л (как предлагало правительство) до 52 евро/1000 л.

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Темы: импортУкраина
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