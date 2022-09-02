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Почти треть российских музыкантов эмигрировали или не выступают - РосСМИ

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 14:29
Фото: Детектор Медиа

До 30% российских музыкантов уехали из РФ, или же перестали выступать.

Источник: российское издание "Коммерсанть", приводящее данные "МТС Энтертейнмент", управляющее крупными билетными сервисами

Дословно: "В компании подчеркнули, что Россия фактически потеряла и до 30% отечественных артистов, эмигрировавших или переставших выступать".

Детали: На фоне того, что зарубежные исполнители отказываются от выступлений в России, доля российских артистов и артистов из стран СНГ в продаже билетов ожидаемо достигла рекордных значений: в 2019 году в Москве она составляла 67%, а в регионах – 89%, а в 2022 году уже 97% и 96% соответственно.

Также, по данным "МТС Энтертейнмент", продажа билетов на концерты в РФ за январь—август снизилась на 56% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (по сравнению с 2021 годом снижение составило 23%).

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