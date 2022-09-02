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СБУ разоблачила украинцев, которые передавали россиянам пароли блокпостов Харьковщины

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 15:00
Задержание подозреваемой, СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух украинцев, которые "по идеологическим соображениям" передавали врагу данные о позициях ВСУ в Харьковской области и пароли от блокпостов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющих услуги энергоснабжения – имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных".

Детали: По информации спецслужбы, украинцы согласились на сотрудничество с врагом "по идеологическим соображениям". В частности, одной из основных задач было получение актуальных паролей украинских блокпостов. Собранную информацию украинцы посылали врагу через мессенджеры.

 

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Темы: Харьковская областьСБУ
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