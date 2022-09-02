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СБУ викрила українців, які передавали росіянам паролі блокпостів Харківщини

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 15:00
Затримання підозрюванної, СБУ

Служба безпеки України затримала двох українців, які "з ідеологічних міркувань" передавали ворогу дані про позиції ЗСУ на Харківщини та паролі від блокпостів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання – мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових". 

Деталі: За інформацією спецслужби, українці погодились на співпрацю з ворогом "з ідеологічних міркувань". Зокрема, одним із основних завдань було отримання актуальних паролів українських блокпостів. Зібрану інформацію українці надсилали ворогу через месенджери.

 

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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Теми: Харківська областьСБУ
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