СБУ викрила українців, які передавали росіянам паролі блокпостів Харківщини
Служба безпеки України затримала двох українців, які "з ідеологічних міркувань" передавали ворогу дані про позиції ЗСУ на Харківщини та паролі від блокпостів.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання – мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових".
Деталі: За інформацією спецслужби, українці погодились на співпрацю з ворогом "з ідеологічних міркувань". Зокрема, одним із основних завдань було отримання актуальних паролів українських блокпостів. Зібрану інформацію українці надсилали ворогу через месенджери.
Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.