Глава регулятора Германии – о неисправности "Северного потока": теперь все зависит от каждого
Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в пятницу прокомментировал заявление "Газпрома" о якобы неисправности компрессорной турбины "Северного потока", из-за которой газопровод на неопределенный срок не будет эксплуатироваться.
Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Мюллер опубликовал в Twitter.
Angesichts der 🇷🇺 Entscheidung, vorerst kein #Gas über #NordStream1 fließen zu lassen, gewinnen die #LNG Terminals, die relevanten Speicherstände & signifikante Einsparnotwendigkeiten an Bedeutung. Gut, dass 🇩🇪 inzwischen besser vorbereitet ist, jetzt kommt es aber auf jede/n an.— Klaus Müller (@Klaus_Mueller) September 2, 2022
"Учитывая решение России пока не снабжать газ через "Северный поток", еще более важными становятся СПГ-терминалы, надлежащий уровень заполнения хранилищ и требования существенной экономии. Хорошо, что Германия сейчас лучше готова (к этому), но теперь все зависит от каждого из нас", – отметил он.
Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.
Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.
В Европейской комиссии объявление "Газпрома" о закрытии "Северного потока" из-за "ложных оснований" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".
Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.