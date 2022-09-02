Глава регулятора Германии – о неисправности "Северного потока": теперь все зависит от каждого

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в пятницу прокомментировал заявление "Газпрома" о якобы неисправности компрессорной турбины "Северного потока", из-за которой газопровод на неопределенный срок не будет эксплуатироваться.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Мюллер опубликовал в Twitter.

Angesichts der 🇷🇺 Entscheidung, vorerst kein #Gas über #NordStream1 fließen zu lassen, gewinnen die #LNG Terminals, die relevanten Speicherstände & signifikante Einsparnotwendigkeiten an Bedeutung. Gut, dass 🇩🇪 inzwischen besser vorbereitet ist, jetzt kommt es aber auf jede/n an. Реклама: September 2, 2022

"Учитывая решение России пока не снабжать газ через "Северный поток", еще более важными становятся СПГ-терминалы, надлежащий уровень заполнения хранилищ и требования существенной экономии. Хорошо, что Германия сейчас лучше готова (к этому), но теперь все зависит от каждого из нас", – отметил он.

Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

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Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Европейской комиссии объявление "Газпрома" о закрытии "Северного потока" из-за "ложных оснований" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.