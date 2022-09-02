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Глава регулятора Німеччини – про несправність "Північного потоку": тепер усе залежить від кожного

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 23:24
Глава регулятора Німеччини – про несправність Північного потоку: тепер усе залежить від кожного
фото Getty Images

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер у п’ятницю прокоментував заяву "Газпрому" про нібито несправність компресорної турбіни "Північного потоку", через яку газогін на невизначений термін не буде експлуатуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Мюллер опублікував у Twitter.

"З огляду на рішення Росії поки не постачати газ через "Північний потік", ще більш важливими стають СПГ-термінали, належний рівень заповнення сховищ і вимоги суттєвої економії. Добре, що Німеччина зараз краще готова (до цього), але тепер усе залежить від кожного з нас", – зазначив він.

Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

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Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

У Європейській комісії оголошення "Газпрому" про закриття "Північного потоку" через "хибні підстави" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середищоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Теми: НімеччинагазРосія
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