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Легкоатлетка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" и повторила рекорд Украины

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 08:00
фото: getty

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, покорив планку 2.05 м.

Источник: "Укринформ", Федерация легкой атлетики Украины, "Суспильне"

Детали: Магучих смогла улучшить свой лучший результат сезона под открытым небом. Предыдущий, 2.04 метра, держался с 2019 года.

Кроме того, с результатом 2.05 м Магучих повторила рекорд Украины, установленный Ингой Бабаковой 15 сентября 1995 года в Токио, рекорд соревнований и показала лучший результат сезона в мире.

Кроме Магучих, в топ-3 вошли австралийки Элеонор Паттерсон (1.94 м) и Никола Олислагерс (1.91 м).

Отмечается, что на этапе в Брюсселе в секторе прыжков в высоту соревновались также украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко, заняв 6 и 8 места.

В этом сезоне Магучих 4 раза побеждала на "Бриллиантовой лиге", однажды была второй и пятой.

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Темы: спорт
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