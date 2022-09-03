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В Краматорске и Славянске россияне ударили по предприятиям и складам гумпомощи, есть раненые – глава ОВА

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 10:24
ФОТО С FACEBOOK КИРИЛЕНКО

Ночью 3 сентября российские захватчики обстреляли Краматорск и Славянск, попав по предприятиям, в Кураховской общине оккупанты ударили по базе отдыха, а в Соледаре – по детсаду; за сутки в области 3 погибших и 3 раненых.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook и Telegram, Краматорский городской совет в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие – ранен 1 человек, повреждено 2 здания и уничтожено 9 автомобилей. Второе попадание – в предприятие легкой промышленности. Там возник пожар, на месте работают спасатели". 

 
Фото С Facebook КириленкО

Детали: Позже Краматорский городской совет сообщил, что россияне выпустили 8 ракет по объекту промышленности и складам гуманитарной помощи. В результате удара получил ранение сторож – он в тяжелом состоянии. 

 
Последствия удара по Краматорску
ФОТО КРАМАТОРСКОГО ГОРСОВЕТА

Также в частное и коммунальное предприятия россияне попали в Славянске. По предварительной информации, жертв нет, объемы причиненного ущерба устанавливают. Кроме того, на территории общины повреждены 7 домов в Былбасовке. 

 
Последствия удара по Краматорску
ФОТО КРАМАТОРСКОГО ГОРСОВЕТА

В Кураховской общине под российские обстрелы попали Курахово и Волченка – повреждены база отдыха и 1 дом, без пострадавших.

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Били ночью оккупанты и по Северску – информация о пострадавших и разрушениях уточняется. 

 
Фото С Facebook КириленкО

В Соледаре россияне вели одиночные обстрелы и серьезно повредили детсад "Красный Цветочек". В общине повреждены частный дом и сельскохозяйственная техника в селе Роздоловка, пострадавших нет. В Звановке в результате обстрела ранен 1 человек.

Под утро оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку, без жертв.

За 2 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области – в Зайцево, Угледаре и Богоявленке, еще 3 человека получили ранения.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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