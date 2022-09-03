В ЕС заявили, что Россия должна соблюдать энергетические контракты
Европейский Союз заявил, что ожидает от России соблюдения своих энергетических контрактов, но предупредил, что может справиться и в случае их невыполнения.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
"Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать контракты, которые у них есть. Но даже если использование энергетики в качестве орудия продолжится или усилится, ЕС готов реагировать", - сказал представитель ЕС.
Іечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.
Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.
В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".
Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.