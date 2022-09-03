Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС заявили, что Россия должна соблюдать энергетические контракты

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 16:38
фото Getty Images

Европейский Союз заявил, что ожидает от России соблюдения своих энергетических контрактов, но предупредил, что может справиться и в случае их невыполнения.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать контракты, которые у них есть. Но даже если использование энергетики в качестве орудия продолжится или усилится, ЕС готов реагировать", - сказал представитель ЕС.

Іечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЕСРосcиягаз
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW

Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"

США не питают надежд, что Путин готов закончить войну

Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе – Зеленский

фото, дополнено от 15:56В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка

видео Кадыров заявил, что он старый и пора уходить с поста главы Чечни

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЕС
Еврокомиссия будет добиваться введения ограничения цен на нефть РФ по всему ЕС
Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины - СМИ
Президент Еврокомиссии: Пора ограничить цену на российский газ
Последние новости
07:52
фотоДнепропетровщина: по Никопольскому району враг ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:13
ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов – сводка
06:55
В Николаевской области прогремели взрывы – СМИ
06:08
Германия обещает Украине €200 млн помощи внутренним переселенцам
05:10
ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW
04:10
Трамп назвал Байдена "врагом государства" – СМИ
03:12
Командование "Юг": из-за российских обстрелов на Николаевщине погиб ребенок
02:15
Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"
01:48
NASA снова отложило запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну
00:54
В Харькове два прилета по Киевскому району – мэр
Все новости...