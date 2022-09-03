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В ЄС заявили, що Росія повинна дотримуватися енергетичних контрактів

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 16:38
фото Getty Images

Європейський Союз заявив, що очікує від Росії дотримання своїх енергетичних контрактів, але попередив, що може впоратися й у разі їхнього невиконання.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

"Ми очікуємо, що Росія дотримуватиметься контрактів, які у них є. Але навіть якщо використання енергетики як зброї продовжиться чи посилиться, ЄС готовий реагувати", - сказав представник ЄС.

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. 

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середищоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

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Теми: ЄСРосіягаз
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