Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, "как будут выполняться условия Москвы" для прекращения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: В интервью для пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин" у Пескова поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

Прямая речь Пескова: "О том, как будут выполняться наши условия.

Безусловно (условия России остаются прежними – ред.). Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты".

Напомним: Ранее Кремль резко сократил использование термина "денацификация", который президент страны-агрессора Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал как причину начала войны в Украине.

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