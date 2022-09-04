Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 15:52
Кремль снова заговорил о переговорах, хотя спецоперация идет по плану
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, "как будут выполняться условия Москвы" для прекращения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: В интервью для пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин" у Пескова поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

Реклама:

Прямая речь Пескова: "О том, как будут выполняться наши условия.

Безусловно (условия России остаются прежними – ред.). Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты".

Напомним: Ранее Кремль резко сократил использование термина "денацификация", который президент страны-агрессора Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал как причину начала войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Росcиявойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Росcия
Московские аэропорты приостановили работу, отменены десятки рейсов – росСМИ
Гутерриш отправил письмо Лаврову с предложениями для восстановления зерновой сделки – СМИ
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: