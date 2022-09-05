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Готовили захват Киева и Луганщины: СБУ собрала доказательства на двух генералов РФ

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 11:10
Готовили захват Киева и Луганщины: СБУ собрала доказательства на двух генералов РФ
Абачев и Чайко, коллаж СБУ

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в отношении командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко, а командующему 2-го армейского корпуса "народной милиции ЛНР" генерал-майору Эседулле Абачеву объявила подозрение.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, Александр Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии РФ.

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Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева, уточняет СБУ.

"Во избежание огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижевка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", – отмечает спецслужба.

На основании собранных доказательств чиновника РФ обвиняют по:

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ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Также Служба безопасности Украины собрала доказательства военных преступлений Эседдулы Абачева.

В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", который подчиняется 12-му командованию резерва Южного военного округа РФ.

"Злоумышленник руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганщины", – объясняет СБУ.

За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства РФ ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР".

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Досудебные расследования проводились сотрудниками Главного следственного управления Службы безопасности, следователями СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры.

Темы: войнаРосcияСБУЛуганская область
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