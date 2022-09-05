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У российского посольства в Кабуле раздался взрыв, погибли двое сотрудников

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 11:57
У российского посольства в Кабуле раздался взрыв, погибли двое сотрудников
скриншот

Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле, сообщили в МИД страны-агрессора, кроме них еще несколько погибших местных.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на МИД РФ

Детали: Сообщается, что минимум 10 человек погибли, еще 8 госпитализированы в результате взрыва у российского посольства в Кабуле

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СМИ уточняет, что пострадали российский дипломат и россиянин - охранник посольства.

Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, пишет издание.

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Темы: АфганистанРосcиявзрыв
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