У российского посольства в Кабуле раздался взрыв, погибли двое сотрудников
Понедельник, 5 сентября 2022, 11:57
Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле, сообщили в МИД страны-агрессора, кроме них еще несколько погибших местных.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на МИД РФ
Детали: Сообщается, что минимум 10 человек погибли, еще 8 госпитализированы в результате взрыва у российского посольства в Кабуле
Реклама:
СМИ уточняет, что пострадали российский дипломат и россиянин - охранник посольства.
Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, пишет издание.
ВИДЕО ДНЯ